تحذير جديد من ماسك لموظفي “تويتر”: افعلوا هذا وإلا الإفلاس





تطورات متسارعة يشهدها العاملون في “تويتر”، فبعد عملية التسريح الكبيرة وإلغاء العمل عن بعد، أعلم إيلون ماسك الموظفين في الشركة أن الإفلاس “ليس مستبعدا” في حال العجز عن تحسين الوضع المالي للمؤسسة.

وحسبما نقلت صحيفة “إندبندنت” البريطانية عن منصة “بلاتفورمر” لأخبار عالم التكنولوجيا، فإن ماسك أبلغ موظفيه بأن الإفلاس ليس مستبعدا، في اجتماع جرى الخميس.

كذلك أشار موقع “ذا فيرج” أنه حصل على تسجيل يقول فيه ماسك: “نحتاج جلب نقود أكثر مما ننفقه. إننا لا نحقق ذلك، وهناك تدفق نقدي سلبي هائل، وبالتالي فإن الإفلاس ليس مستبعدا”.

وأكد ماسك في اجتماعه أنه “يريد مليار مستخدم على تويتر”.

وأضاف: “من أجل تحقيق هذا الهدف، علينا التفكير كيف نجعل الكثير من الأشخاص على المنصة. هناك 8 مليارات إنسان في العالم، وإذا لم يكن لدينا ما لا يقل عن مليار شخص على المنصة، فعندئذ تكون حصتنا نسبة صغيرة جدا من المستخدمين”.

قرارات ماسك

بعد استحواذه على “تويتر” مقابل 44 مليار دولار، اتخذ مالك “تسلا” العديد من القرارات المفاجئة.

سرّح ماسك قرابة 50 بالمئة من موظفي “تويتر” في جميع أنحاء العالم.

فيما يتعلق بتخفيض قوة تويتر، للأسف لا يوجد خيار عندما تخسر الشركة أكثر من 4 ملايين دولار في اليوم

إيلون ماسك

أكد ماسك أنه تم “منح كل من خرج من الخدمة 3 أشهر تعويضا، وهو ما يزيد بنسبة 50 بالمئة عن المبلغ المطلوب قانونا”.

حدد ماسك استراتيجية “تويتر” بالقول: “من دون عائدات اشتراك كبيرة، لا توجد فرصة جيدة لأن تنجو شركة تويتر من التباطؤ الاقتصادي القادم. نحتاج إلى أن يكون ما يقترب من نصف عائداتنا من الاشتراكات”.

بدأ تطبيق “تويتر”، السبت، تفعيل اشتراك شهري مقابل 8 دولارات للحصول على العلامة الزرقاء للحسابات التي تم التحقق منها.

أبلغ ماسك موظفي “تويتر”، في أول بريد إلكتروني يرسله لهم، بأن العمل عند بُعد لم يعد مسموحا به، وأنه من المتوقع منهم أن يتواجدوا في مكاتبهم 40 ساعة على الأقل في الأسبوع، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء الخميس.

سكاي نيوز