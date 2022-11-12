هيئة الدفاع: قرار نقل البشير ورفاقه من المستشفى انتقاص لحقهم الإنساني





قالت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير ورفاقه، إن نقلهم من المستشفى إلى سجن كوبر دون سابق إنذار، قرار سياسي صدر بحق مرضى عسكريين يتلقون العلاج في مستشفى عسكري.

وأوضحت الهيئة في بيان أن نقل البشير، والفريق أول ركن بكري حسن صالح والفريق أول ركن مستشار عبدالرحيم محمد حسين، واللواء محمد الخنجر، واللواء يوسف عبدالفتاح من مستشفى علياء إلى السجن الاتحادي بالخرطوم بحري، وذلك دون أخذ الإذن الطبي اللازم، مع عدم وجود قرار قضائي بنقلهم وإنهاء وجودهم في المستشفى.

وأكدت أن موكليهم بموجب هذا القرار يحرمون من حقهم القانوني والإنساني من جهة ليس لها الحق في التعرض لمن هم تحت ولاية القضاء، فالسجناء المنتظرون يخضعون للسلطة المباشره للمحكمة التي تباشر محاكمتهم، ولايخضعون في مرحلة المحاكمة لسلطة أي جهة أخرى مهما كان مركزها السياسي أو القانوني.

وأضافت :”إننا لا نعلم حتى إعداد هذا البيان ماهي الجهة التي تولت كبر هذه الجريمة، كما أن موكلينا لم يخطروا بالقرار إلا شفاهة دون الكشف عن مصدره وإننا إذ نكشف عن هذا الأمر الجلل للرأي العام لننتظر توضيحًا” وافيًا” من إدارة مستشفى علياء التي أدت واجبها المهني والقانوني على أكمل حال، كما ننتظر توضيحًا” من قيادة القوات المسلحة التي عرفت دومًا” بتقديس أخوة السلاح ورفقة الميدان.

صحيفة السوداني