وزير الموارد البشرية يدشن من الشمالية قافلة لإسناد محاور القتال

دشّن وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية د. معتصم أحمد صالح اليوم بدنقلا برفقة ممثل والي الولاية الشمالية المدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية المهندس محمد سيد أحمد فقيري القافلة المتجهة لمحاور القتال التي تسيرها منسقية حاكم اقليم دارفور بدعم من مواطني الولاية الشمالية وفعالياتها بحضور قيادات تنفيذية وعسكرية وأمنية ومجتمعية .

وتضم القافلة مواد غذائية وإمدادات لوجستية إلى جانب قوة عسكرية قوامها اعداد من القوات المشتركة .

وخلال مخاطبته مراسم التدشين، أكد وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية أن القافلة تمثل رسالة وطنية متكاملة، تجسد تلاحم مؤسسات الدولة مع المجتمع، وتعبّرعن تقدير الشعب لصمود القوات المرابطة بمحاور القتال في كردفان، مشددًا على استمرار الدعم الرسمى والشعبى حتى تحقيق النصر وحفظ أمن السودان وسيادته .

من جانبه أوضح ممثل والي الولاية الشمالية أن دعم الولاية الشمالية لهذه القافلة يعكس موقفًا ثابتًا لقيادتها وأهلها في الوقوف خلف القوات المسلحة والقوات المشتركة والمستنفرين، مؤكدًا أن المدنيين كانوا في مقدمة الداعمين لهذه المبادرة الوطنية .

وفي السياق ذاته، جدّد رئيس المقاومة الشعبية بالولاية الشمالية الفريق دكتور ركن عبدالهادي عبدالله العهد بمواصلة الإسناد والدعم للقوات المسلحة، مؤكدًا أن القافلة تعبّر عن حضور الشعب فى معركة الكرامة، ودعا للمزيد من التكاتف حتى يتم دحر التمرد وتحقيق الاستقرار .

بدوره ثمّن قائد قطاع دنقلا العملياتي سعادة اللواء ركن يوسف محمد أحمد أبو شارب الدعم الشعبي الكبير للقافلة، مشيرًا إلى أن هذا الإسناد يعزز الروح المعنوية للقوات بالميدان، ويؤكد تماسك الجبهة الداخلية ووقوفها صفًا واحدًا خلف قواتها المسلحة .

وعبّر منسق حاكم إقليم دارفور وقائد القافلة عن شكره وتقديره لمواطني الولاية الشمالية على الدعم السخي، مؤكدًا أن القافلة تمثل وحدة الهدف والمصير، وتجسد وقوف السودان بكل أقاليمه خلف قواته في معركة الدفاع عن الوطن.

سونا