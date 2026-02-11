والي كسلا يشيد بجهود وزارة الصحة ودورها في تعزيز الخدمات الصحية بالولاية

أشاد والي كسلا المكلف اللواء ركن (م) الصادق محمد الأزرق بجهود وزارة الصحة في دعم وتنفيذ عدد من الأنشطة المهمة والحيوية في جانب المشروعات وتقديم الخدمات الصحية للنازحين والمتأثرين بالحرب طوال الفترة الماضية.

وأوضح الوالي خلال لقائه اليوم وفد وزارة الصحة برئاسة وكيل الوزارة الدكتور علي بابكر وعدد من مديري الإدارات العامة بالوزارة، وبحضور وزير الصحة بولاية كسلا الدكتور علي آدم، أن ولاية كسلا خطت خطوات كبيرة في جانب العمل الصحي، سواء في جانب إنشاء عدد من المراكز المهمة ضمن مشروعات قلعة كسلا الطبية، وعلى رأسها مركز كسلا لأمراض وجراحة القلب، والذي سيتم افتتاحه قريبًا بعد وصول جهاز القسطرة القلبية.

وأضاف الوالي أن قلعة كسلا الطبية عبارة عن مجموعة من المرافق الصحية المنشأة وقيد الإنشاء، والتي تضم مستشفى كسلا للولادة، والمركز التشخيصي المتطور، ومستشفى الأطفال، ومركز أمراض وغسيل الكلى، وقريبًا مركز زراعة الكلى، بالإضافة إلى مستشفى الجراحة العامة، ومركز كسلا للطوارئ، ومركز الجهاز الهضمي، منوهًا إلى أن الولاية، ورغم ظروف الحرب، نجحت في تحقيق خطوات كبيرة في الجانب الصحي، فضلًا عن الاستفادة من الكوادر الطبية التي وفدت إلى كسلا بسبب الحرب.

من جانبه تطرق وزير الصحة بولاية كسلا للرؤية المستقبلية في كيفية المحافظة على ما تحقق في جانب القطاع الصحي، وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه القطاع، وتشغيل المراكز التي تم إنشاؤها أو التي هي قيد الإنشاء، ونوه إلى أن الخدمات الصحية شملت أيضًا المحليات الأخرى، وقدم تنويرًا شاملًا حول مجمل الأوضاع الصحية بالولاية وإنجازات الفترة السابقة ودور الولاية في تقديم الخدمات الصحية للنازحين.

من جهته حيا وكيل وزارة الصحة جهود الولاية المبذولة في ترقية وتطوير القطاع الصحي، وقدم شكره للولاية في استضافتها لعدد من إدارات الوزارة طوال فترة الحرب، مبينًا أن عودة تلك الإدارات إلى الخرطوم لا يعني التراجع عما تم بكسلا، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل على دعم عدد من الأنشطة بكسلا وتطوير ميزان العمل الصحي، فضلًا عن إنشاء مكتب تنفيذي بكسلا للمساهمة في دعم المكتسبات التي تحققت في الفترة السابقة.

سونا