رئيس الوزراء يتوجه إلى ألمانيا مترأساً وفد السودان المشارك في أعمال الدورة 62 لمؤتمر ميونيخ للأمن

توجه معالي السيد رئيس الوزراء بروفسير كامل إدريس صباح اليوم إلى جمهورية ألمانيا الإتحادية مترأساً وفد السودان المشارك في أعمال الدورة 62 لمؤتمر ميونيخ للأمن المنعقد في الفترة من 13-15 فبراير الحالي.

وكان في وداعه بمطار الخرطوم الدولي السيدة وزير شؤون مجلس الوزراء د.لمياء عبدالغفار خلف الله، والسيدة وزير التجارة والصناعة محاسن علي يعقوب، والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور أحمد مضوي موسى، وعدد من السادة المسؤولين بالدولة.

ويُشارك في المؤتمر عدد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية ومسؤولي المنظمات الإقليمية والدولية وقيادات أجهزة الأمن والدفاع والسفراء والخبراء في مجال العلاقات الدولية والسياسات الأمنية.

ويشهد المؤتمر مداولات حول التحديات والقضايا ذات الصلة بالراهن الدولي، ويمثل سانحة للسودان لشرح طبيعة التطورات فى البلاد، وعرض مبادرة السودان للسلام التي قدمها معالي السيد رئيس الوزراء أمام مجلس الامن في ديسمبر الماضي، وجهود الحكومة لإحلال السلام والاستقرار وتوفير المناخ الآمن لعودة المواطنين.

يرافق معالي السيد رئيس الوزراء خلال هذه الزيارة كل من السيد وزير الخارجية والتعاون الدولي السفير محي الدين سالم، والسيد نائب مدير عام جهاز المخابرات الفريق عباس محمد بخيت،ومستشاري رئيس الوزراء نزار عبدالله محمد والسفير بدرالدين الجعيفري.

سونا