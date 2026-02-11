تدشين مشروع الإسناد الأكاديمي لطلاب الشهادة الثانوية للعام 2026 بولاية سنار

دشن مدير عام وزارة التربية بولاية سنار، الأستاذ صلاح آدم عبدالله، مشروع الإسناد الأكاديمي لطلاب الشهادة الثانوية 2026 بمحلية سنجة، الذي ينظمه الاتحاد العام للطلاب السودانيين بكلية التربية.

حضر التدشين اللواء أمن الجزولي محمد الجزولي، رئيس المقاومة الشعبية بمحلية سنجة، والأستاذة زهراء الفضلي، مدير مرحلة التعليم الثانوي بالولاية.

وأشاد الوزير بجهود الاتحاد في دعم الطلاب، مؤكداً أن البرنامج يعزز التحصيل العلمي ويحفز على تحقيق درجات مشرفة، كما أعلن جوائز للخمسة الأوائل ضمن الـ100 الأوائل على مستوى الولاية.

من جهته، أثنى اللواء الجزولي على دور الاتحاد في تحسين التحصيل الأكاديمي، فيما وعدت الأستاذة الفضلي بتقديم أجهزة حاسوب للطلاب الأوائل على مستوى السودان.