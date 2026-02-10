وزير الداخلية يترأس وفد السودان المشارك في فعاليات معرض الدفاع العالمي (3) بالمملكة العربية السعودية

ضم الوفد الفريق شرطة حقوقي / الطاهر علي محمد البلولة نائب المدير العام – المفتش العام و الفريق شرطة / عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشئون المالية والفريق شرطة حقوقي / أحمد علي إدريس رئيس هيئة الإمداد

وفي حفل الإفتتاح الذي شرفه سمو الأمير / خالد بن سلمان وزير الدفاع وبحضور وفود الدول المشاركة عبر وزير الداخلية عن سعادته بالمشاركة في معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية واصفاً اياه بالمعرض المتكامل المتمحور حول مستقبل صناعة الدفاع والأمن عبر استعراض أحدث التطورات التقنية التي توصل لها العالم في مختلف مجالات الدفاع والفضاء والأمن

كما أشار الى أهمية مشاركة السودان في المعرض تجسيداً لعمق العلاقات الثنائية مع المملكة العربية السعودية وسعياً للإستفادة من هذه الفعالية العالمية لتطوير وتحديث القدرات الأمنية لوزارة الداخلية