سودانير تعلن استئناف رحلاتها من مطار الخرطوم

أعلنت الخطوط الجوية السودانية (سودانير) استئناف عملياتها التشغيلية عبر مطار الخرطوم الدولي ابتداءً من يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026، في خطوة تُعد مؤشراً لعودة حركة الطيران الوطني وتعزيز الربط الجوي مع عدد من الوجهات الإقليمية.

وكشفت الشركة عن تسيير رحلتين يوم السبت الموافق 14 فبراير 2026، ضمن خطتها لإعادة تشغيل الرحلات تدريجياً وتلبية احتياجات المسافرين.

وأوضحت سودانير أن أسعار التذاكر تبدأ من 400 ألف جنيه سوداني أو ما يعادل 120 دولاراً، مشيرة إلى أن الرحلات المباشرة ستربط الخرطوم بكل من جدة والرياض والقاهرة.

وأكدت الشركة أن استئناف التشغيل يمثل خطوة مهمة نحو استعادة نشاط النقل الجوي الوطني، وتسهيل حركة السفر، بما يسهم في تعزيز التواصل بين السودان ومحيطه الإقليمي والدولي.