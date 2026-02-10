شرطة اقليم النيل الازرق تنظم مخيم طبي متكامل مجاني بمحافظة التضامن

نظمت مستشفى الشرطة الدمازين بولاية النيل الأزرق مخيم طبي متكامل مجاني بمعسكر الكرامة الرابع بمنطقة اقدي بمحافظة التضامن في إطار مبادرة مدير شرطة الإقليم الرامية إلى تقديم الرعاية الصحية للنازحين، بالتعاون مع وزارة الصحة وإدارة التأمين الصحي وديوان الزكاة وجامعة البحرين وجامعة العلوم الصحية وقد شهدت الفعالية حضور مدير وزارة الصحة ومدير شرطة الإقليم ومدير التأمين الصحي ومدير جامعة البحرين ومدير الأكاديمية وناظر المنطقة الغربية والمدير التنفيذي للمحافظة من جانبه أشاد اللواء شرطة / محمود محمد علي مدير شرطة الإقليم بالجهود الكبيرة التي بذلتها مستشفى الشرطة الدمازين في تنظيم هذه الفعالية الطبية مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن مبادرة رئاسةشرطة إقليم النيل الأزرق لتقديم الخدمات العلاجية والطبية المتميزة للنازحين مومنا على أهمية إستمرار مثل هذه المبادرات وقدم اللواء محمود شكره للشركاء في هذه المبادرة، وأشاد بالتعاون المثمر بين شرطة الإقليم ومختلف الجهات ذات الصلة لخدمة المجتمع مجددا دعمه لمستشفي الشرطة الدمازين للاضطلاع بدوره في تقديم الخدمات الطبية المتميزة .

وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أكد العقيد شرطة/ طبيب عزام عبدالرحمن حسن مدير مستشفي الشرطة الدمازين أن المخيم الطبي إشتمل علي عيادات تخصصية في مختلف المجالات الطبية، بالإضافة إلى معمل متكامل وصيدلية وقسم للتغذية والصحة الإنجابية كما تضمن برامج توعية صحية وتثقيفية، مشيرًا إلى أنه من خلال المخيم تم ختان (175) طفلاً، ضمن التزام المستشفى بتقديم خدمات صحية متكاملة للنازحين.

المكتب الصحفي للشرطة