مدير عام الثقافة والإعلام بولاية الخرطوم يشارك في توزيع دعم الصحفيين السودانيين بالقاهرة للضيوف القادمين من دارفور وكردفان

شارك مدير عام الثقافة والإعلام والسياحة بولاية الخرطوم الأستاذ الطيب سعد الدين إنابة عن والي الخرطوم شارك الاثنين في توزيع الدعم المقدم من الصحفيين السودانيين المتواجدين بجمهورية مصر العربية للضيوف المستضافين بمدينة الصحفيين بالحارة (100) والذين أجبرتهم المليشيا المتمردة على مغادرة مناطقهم بولايات دارفور وكردفان والاستقرار في كرري.

وأكد سعد الدين أن والي الخرطوم واعضاء حكومته والوزارات والمحليات المعنية يقومون بعمل كبير لحصر الضيوف من ولايات دارفور وكردفان وتقديم المساعدات الإنسانية لهم وأن وزارة التربية والتعليم قامت باستيعاب جميع الطلاب القادمين من هناك .

وقال أن مواطني الولاية ضربوا أروع المثل في استضافة القادمين معهم في منازلهم مما يعني أن الشعب السوداني ظل يقدم نماذج من التكافل لا تتكرر الا في السودان الذي حاول الغزو الأجنبي ان يهزم فيه هذه القيمة غير أن المارد ظل لهم بالمرصاد .

وأعرب سعدالدين عن تقدير حكومة ولاية الخرطوم لكل من قدم دعما للمواطنين خلال فترة الحرب، مشيدا بالصحفيين الذين كرسوا أقلامهم بالوقوف مع الولاية حتى عادت لها العافية.

الأستاذة الصحفية سمية سيد خاطبت المستفيدين من الدعم إنابة عن الصحفيين الموجودين بالقاهرة وقالت أن هذا الدعم وهو عبارة عن ملبوسات متنوعة ساهمت في توفيره عدة جهات خيرية وتستفيد منه (2000) أسرة تم توزيعه بين معسكر العفاض والنازحين بحارات كرري مؤكدة أن هذا أقل واجب يقدم للمواطن الذي فقد كل مدخراته وفر من حجيم المليشيا وقالت ان نداء (لستم وحدكم) وجد تجاوبا منقطع النظير.