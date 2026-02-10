سياسية
وزير الثروة الحيوانية يتفقد مشروع إنتاج اصبعيات الأسماك بجنوب الجزيرة
تفقد وزير الثروة الحيوانية والسمكية بروفيسور أحمد التجاني المنصوري رئاسة إدارة الثروة الحيوانية ومشروع إنتاج أصبعيات الأسماك بقرية القصيرة بمحلية جنوب الجزيرة.
حيث أوضح الوزير أن قطاع الثروة الحيوانية تعرض لتدمير كبير من قبل مليشيا أسرة دقلو الإرهابية إلا أن عزيمة أبناء الشعب السوداني وإرادته قادرة على إعادتة بأفضل مما كان وذلك من خلال التكاتف والعمل المشترك وإستصحاب المؤسسات العلمية في تنفيذ خارطة التأهيل وإعادة الإعمار .
مبشرا بالعديد من الإستثمارات وإستقطاب رؤوس الأموال لتنفيذ عدد من المشروعات الرامية للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية بالبلاد.
سونا