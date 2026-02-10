وزير الثروة الحيوانية يتفقد مشروع إنتاج اصبعيات الأسماك بجنوب الجزيرة

حيث أوضح الوزير أن قطاع الثروة الحيوانية تعرض لتدمير كبير من قبل مليشيا أسرة دقلو الإرهابية إلا أن عزيمة أبناء الشعب السوداني وإرادته قادرة على إعادتة بأفضل مما كان وذلك من خلال التكاتف والعمل المشترك وإستصحاب المؤسسات العلمية في تنفيذ خارطة التأهيل وإعادة الإعمار .