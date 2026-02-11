وكيل وزارة الصحة: ضرورة تقييم مرحلة الاستجابة للأوبئة وتوثيقها

أكد وكيل وزارة الصحة الاتحادية، د. علي بابكر، خلال افتتاح الاجتماع السنوي لمديري الطوارئ بالولايات بفندق كانون بالخرطوم اليوم، على أهمية الاستراتيجية الوطنية للأوبئة التي تتضمن ثلاث مراحل: الاستجابة، والتعافي، وإعادة الإعمار والتطوير. وشدد على ضرورة تقييم مرحلة الاستجابة وتوثيق التجارب في مواجهة الأوبئة مثل الكوليرا والضنك، مع توظيف الدعم المجتمعي بشكل فعّال، وتطوير آليات الكشف العلمي للخروج من مرحلة الاستجابة بأمان.

وأضاف د. بابكر أن الاجتماع، الذي يعقد تحت شعار “نحو تعزيز الأمن الصحي في السودان” ويستمر حتى الخميس 12 فبراير، يمثل فرصة لتعزيز التنسيق بين الولايات وتحسين قدرات الاستعداد للطوارئ الصحية.

من جانبه، قال مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة، د. منتصر محمد عثمان، إن الإدارة واصلت عملها رغم ظروف الحرب وقلة عدد العاملين، معتمدة على المعلومات الصحية لتقييم القدرة على الاستجابة وطلب الدعم عند الحاجة. وأضاف أن التركيز الحالي ينصب على الاستعداد المبكر للأوبئة لتخفيف العبء على المواطنين وتعزيز مركزية الإدارة في السيطرة على الأمراض والطوارئ.

وأعرب ممثل منظمة الصحة العالمية، سايمون كادو، عن سعادته بالمشاركة، مشيراً إلى التحديات الناتجة عن انهيار البنية التحتية وانتشار الأوبئة، ومشيداً بجهود وزارة الصحة الاتحادية في مواجهة الكوليرا وغيرها من الأمراض، مؤكداً استمرار المنظمة في دعم جهود الاحتواء وبناء نظام استعداد مرن يحاكي تجربة الإيبولا.