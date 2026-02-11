القنصلية السودانية بأسوان تحتفل بانتصارات القوات المسلحة

نظمت القنصلية العامة للسودان بمحافظة أسوان وجنوب الصعيد مساء أمس، ضمن فعاليات الاحتفالات بالذكرى الـ70 للاستقلال المجيد برعاية السفير عبد الله عبد القادر القنصل العام، بحضور مستشاري وطاقم السفارة، واللواء عادل محجوب رئيس الجالية السودانية بأسوان، وشعبان حسين مدير العلاقات الدولية والخارجية لقصور الثقافة بمحافظة أسوان، والأستاذ المرشد السياحي عبد الناصر صابر رئيس رجال الأعمال بأسوان، والأستاذ عبد العظيم عوض رئيس مبادرة الأشقاء السودانية المصرية وأمانة المرأة بالجالية، إلى جانب عدد كبير من جمهور وأسر الجاليات السودانية وعدد من الضيوف وأهالي مدينة أسوان.

وأعرب السيد السفير عبد الله عبد القادر في كلمته في الاحتفال عن سعادته بالاحتفال بالذكرى الـ70 للاستقلال، والتي تجيء تزامنا مع انتصارات القوات المسلحة في جميع محاور العمليات وفي كردفان وجنوب دارفور وغيرها، مشيرا إلى أن القوات المسلحة والمساندة حققت تقدمًا ميدانيًا متسارعًا، مؤكدا أن قوات التمرد محصورة في عدد محدود من المناطق وأن الهزيمة باتت وشيكة.

وأضاف أن أهل أسوان يتابعون الأوضاع في السودان ويتهجدون ويقنتون في المساجد وفي صلواتهم بنصرة السودان وقلوبهم مع السودان، مشيرًا إلى العلاقات الأزلية التي تربط بين البلدين.

وفي ذات السياق أشاد السيد السفير بمشاركة وأداء فرقة الخليل للثقافة والتراث بحلفا باسم السودان في مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في نسخته الثالثة عشرة، والتي وجدت تفاعلا كبيرا من جمهور أسوان وأوساط الجالية السودانية في مختلف المدن والمراكز الثقافية في محافظة أسوان، حيث قدمت عروضا استعراضية تراثية، مؤكدا أن مشاركة الفرق الفنية تجسد جسرا للتواصل بين الشعوب وتبادل الخبرات الثقافية.

وتضمنت فقرات الاحتفال التي أُقيمت في محيط القنصلية وسط حضور كبير عددا من العروض الفنية لفرقة الخليل، ومشاركات فنية لأغانٍ وطنية وحماسية، وإلقاءً شعريا.

سونا