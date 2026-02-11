زيارة تفقدية لوالي سنار إلى محلية سنجة

قام والي ولاية سنار اللواء ركن (م) الزبير حسن السيد اليوم بزيارة تفقدية إلى محلية سنجة، وقف خلالها على سير العمل الإداري والخدمي والتنموي، وتقييم الأداء وتذليل العقبات التي تواجه تقديم الخدمات، والتقى بالعاملين بالمحلية.

وشدد والي سنار على ضرورة الالتزام بتقديم أفضل الخدمات، مؤكدًا عزم حكومته في مواجهة التحديات والسعي لتوفير الخدمات الأساسية، والتي قطعت فيها الولاية شوطًا كبيرًا، إضافة للمواصلة في برنامج الإعمار الذي سينتظم كل المحليات بالولاية.

من جانبه رحب المدير التنفيذي لمحلية سنجة ناصر عبدالله ناصر بزيارة الوالي، ووصفها بالمهمة، مشيرًا إلى أن المحلية موعودة بعمل كبير خلال المرحلة المقبلة في المجالات كافة، داعيًا إلى تضافر الجهود الرسمية والشعبية من أجل تطوير ونهضة وتقدم المحلية وتحقيق طموحات وتطلعات إنسانها.

واستعرض خطة المحلية لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية خلال العام 2026، خاصة في مجالات الطرق والكهرباء ومياه الشرب.

سونا