هل يعود مورينيو لقيادة ريال مدريد؟





ربط تقرير صحفي إيطالي، اليوم السبت، بين البرتغالي جوزيه مورينيو، وفريقه السابق ريال مدريد.

وتولى مورينيو تدريب ريال مدريد من قبل، وتحديدا في الفترة من 2010 حتى 2013، وحقق مع الفريق 3 بطولات محلية في مواسم متفرقة: الدوري وكأس الملك وكأس السوبر.

وبحسب صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، فإن مورينيو “مدرب روما الحالي” من الممكن أن يعود لقيادة ريال مدريد في الموسم المقبل، حال رحيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عقب نهاية هذا الموسم.

وأضافت الصحيفة أن مورينيو يدرس الرحيل عن روما بنهاية الموسم الجاري، خاصة أنه غير متحمس لمشروع النادي، ودخل في خلافات كثيرة مع المسؤولين.

وأشارت إلى أن أنشيلوتي الذي يمتد عقده في سانتياجو برنابيو إلى عام 2024، من الممكن أن يكتفي بالموسمين اللذين قضاهما مع الميرنجي ويرحل بنهاية هذا الموسم.

وتابعت “ومن المؤكد في هذه الحالة أن يظهر مورينيو كخيار محتمل”.

وكان مورينيو قريبا من تولي مسؤولية الميرنجي عام 2021، بعد رحيل زين الدين زيدان، قبل الاستقرار على عودة أنشيلوتي.

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