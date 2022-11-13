ليفاندوفسكي: هذا سبب خروج برشلونة من دوري الأبطال





تحدث روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، عن سبب إقصاء البارسا من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقال ليفاندوفسكي، في تصريحات أبرزتها صحيفة “لاجازيتا ديللو سبورت” الإيطالية: “كنت أعرف أنه في موسمي الأول هنا لن نفوز بكل شيء. الفريق في مرحلة إعادة البناء ويحتاج للوقت”.

وأضاف: “كان يجب أن نتأهل إلى ثمن النهائي، لكننا تعلمنا الكثير، خاصة أن لدينا الكثير من اللاعبين الشباب. ارتكبنا أخطاء وفي هذا المستوى عليك أن تكون أكثر جاهزية”.

وتابع: “على المستوى الدفاعي، أرى أن إنتر جيد جدًا، ويمكنه الوصول لربع النهائي على الأقل. ثم سيعتمد مصيره على القرعة، وربما تخرج بعض الفرق الكبيرة وهي تشق طريقها للأدوار التالية”.

وواصل: “ميلان وإنتر في صعود. ربما واجه يوفنتوس المزيد من المشاكل هذا الموسم، لكن عندما تقارن هذه الفرق بما قدموه في الخمس سنوات الماضية، يمكنك أن ترى أن هناك قفزة في الجودة”.

وأكمل: “حتى روما فاز بدوري المؤتمر ويلعب الآن في الدوري الأوروبي، ويعتبر فريقا خطيرًا. لقد عملوا بجد للتحسن والعودة للمسار الصحيح بعد سنوات عديدة من التراجع”.

واختتم: “حتى لو لم يلعب يوفنتوس بشكل جيد في دوري الأبطال، فقد كان الفريق دائمًا في القمة خلال السنوات الأخيرة”.

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