بعد مباراة صعبة.. الهلال يتوّج ببطولة كأس السودان





توج نادي الهلال بلقب كأس السودان القومي بعد مباراة صعبة وصلت حتى ركلات الترجيح أمام الأهلي الخرطوم، في مواجهة احتضنها استاد الهلال (الجوهرة الزرقاء).

انتهى شوطا اللقاء بالتعادل بدون أهداف في مباراة تسيدها الهلال وفرض سيطرته على خطوط الملعب في الوقت الذي عمد فيه الجهاز الفني للأهلي إلى فرض رقابة على مفاتيح اللعب بالهلال وضرب سياجاً محكماً في منطقة الدفاع الخاصة به، حيث لم ينجح الهلال في الوصول إلى مرمى الأهلي رغم الطلعات الهجومية التي نفذها حتى أنهى الحكم اللقاء بالتعادل السلبي.

بعدها احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للهلال بعد أن أهدر رماة الأهلي الخرطوم الركلة الأولى بجانب الركلة قبل الأخيرة حيث تصدى لهما حارس الهلال علي أبو عشرين بجدارة منحت الهلال الكأس الذي احتفل به اللاعبون مع الجهاز الفني والجمهور.

صحيفة الصيحة