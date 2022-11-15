مفاجأة جديدة بشأن رحيل رونالدو إلى بايرن ميونخ





مازال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، حديث العالم بعد تصريحاته التي أدلى بها في حوار نشرته صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، ضد إدارة ناديه ومدربه الهولندي إريك تين هاغ.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية بالأمس، إن خورخي مينديز وكيل كريستيانو رونالدو اجتمع مع مسؤولي بايرن ميونخ الألماني، للتفاوض حول إمكانية انضمام اللاعب إلى صفوف البافاري في يناير المقبل.

وفي مفاجأة جديدة، نفت صحيفة “بيلد” الألمانية الأمر تماماً، وأشارت إلى أن وكيل رونالدو لم يجتمع مع مسؤولي بايرن ميونخ، مؤكدة أن هذه التقارير غير صحيحة، وأن البايرن لا يسعى لضم رونالدو.

وأشارت شبكة ” ESPN” إلى أن تين هاغ أبلغ إدارة مانشستر يونايتد، بأن رونالدو لن يلعب للفريق مجدداً، بعد تصريحاته ضده وضد إدارة النادي.

وأوضحت التقارير أن الفريق القانوني لنادي مانشستر يونايتد يدرس حالياً موقف فسخ العقد مع رونالدو، ورحيله بعد تصريحاته الهجومية.

وكان مانشستر يونايتد أصدر بياناً رسمياً خلال الساعات الماضية أعلن خلاله دراسته للموقف بشكل كامل قبل أن يتم اتخاذ القرارات المناسبة، وفقاً للحقائق الكاملة كما ذكر في البيان.

صحيفة البيان