في سابقة فريدة على مستوى السودان خاصة والمحيط العربي والافريقي.. تعيين إمرأة “مناهل يوسف” رئيسا تنفيذيا لبنك سوداني





أعلن بنك فيصل الاسلامي السوداني عن تعيين الاستاذة مناهل يوسف مكي رئيسا تنفيذيا للبنك في سابقة فريدة من نوعها بتعيين امراة في قمة الهرم الاداري في القطاع المصرفي السوداني خاصة ومحيطنا العربي والافريقي عامة،

ولعل سر اتخاذ مجلس إدارة بنك فيصل لهذه الخطوة هي الخبرة العملية المتميزة التى تحظى بها مناهل يوسف والتى بدات حياتها العملية في Citibank – فرع الخرطوم، ثم انتقلت الى سلطنة عمان لتعمل كرئيس تمويل التجزئه ببنك مسقط والذى يفوق عدد فروعه المائة فرع وشاركت في اكبر ثلاثة عمليات اندماج للبنك. بعدها انتقلت الى دولة قطر لتعمل بمصرف الريان وساهمت واشرفت علي تاسيس قطاع التمويل بشقيه المؤسسي والتجزئة وبعدها تولت رئاسة قطاع المخاطر الائتمانية .

بعدها انتقلت الي دولة الامارات وعملت كخبيرة مصرفية واستاذ مشارك في معهد الدراسات المالية والمصرفية. في العام 2020 م انتقلت الى بنك فيصل الاسلامي في وظيفة نائب رئيس تنفيذي لقطاع المخاطر وتم اختيارها رئيس تنفيذي مكلف للبنك الى ان تم تكليفها يوم الثلاثاء 15 / 11 2022 بمنصب الرئيس التنفيذي لبنك فيصل الاسلامي السوداني.