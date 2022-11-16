شاهد بالصورة.. الفنانة هدى عربي تواصل سيطرتها على مواقع التواصل وتستعرض جمالها بلقطة وهي واقفة بشكل ملفت.. والجمهور: (واقفة قنا.. واقفة زي وقفة العيد)





نجحت المطربة السودانية الشهيرة هدى عربي في أن تحول نفسها من فنانة ومغنية عادية شهيرة إلى نجمة التريند الأولى في بلادها.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد تصدرت أخبار وصور وفيديوهات المطربة الشهيرة سجلات البحث على مواقع التواصل المختلفة.

حديثاً نشرت هدى عربي صورة لها ظهرت من خلالها وهي واقفة خلال إحدى الحفلات التي قامت بإحيائها بالعاصمة الخرطوم وذلك عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.

ووفقاً لتعليقات الجمهور والتي رصدتها محررة موقع النيلين فقد جاءت معظمها متغزلة في الصورة التي وصفها المعلقون بالملفتة, حيث كتب أحدهم (هدى عربي واقفة قنا) ليرد عليه آخر (واقفة زي وقفة العيد الكبير).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين