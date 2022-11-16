سودانير تمنح تذكرة سفر لأول الشهادة من المكفوفين





منح الكابتن إبراهيم أبوسن، مدير عام الخطوط الجوية السودانية ثلاث تذاكر سفر على القطاع الخرطوم/ القاهرة/ الخرطوم لأول الشهادة السودانية من المكفوفين الطالب عبد الهادي بشير محمد بشير، ووالده ووالدته، وذلك تأكيداً على المسؤولية المجتمعية والثقافية للناقل الوطني، وأدوارها الاجتماعية والثقافية تجاه المجتمع السوداني.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي أقامته سودانير صباح أمس، برئاسة الشركة بالخرطوم – الرياض

وقال إن الطالب عبدالهادي بشير، وهبه الله نعمة البصيرة والذكاء وحقق نسبة (93.6) في امتحانات الشهادة السودانية لهذا العام، ويأتي هذا التكريم تأكيداً للدور الاجتماعي لسودانير ودعمها لكافة فئات المجتمع السوداني لأكثر من سبعين عاماً، منذ إنشائها في العام 1947م.

من جهته عبر الطالب عبدالهادي بشير، عن سعادته واعتزازه بهذا التكريم، وقال إن كل عبارات الشكر والتقدير تقف عاجزة عن التعبير تجاه تكريم سودانير. كما تحدث والد الطالب عبدالهادي، شاكرًا لسودانير، وقال: إن هذا التكريم ليس غريباً عليها.

صحيفة الصيحة