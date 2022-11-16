السعوديون ثالثاً.. هذه الدول اشترت أكبر عدد تذاكر مونديال ٢٠٢٢ حتى اليوم





تصدّر القطريون قائمة الأكثر حصولاً على تذاكر مباريات كأس العالم ٢٠٢٢ التي تنطلق بعد ٤ أيام وتستمر حتى ١٨ ديسمبر المقبل في الدوحة.

وحصل المشجعون من الدولة المستضيفة على أكثر من ٩٤٧ ألف تذكرة، تليها المشجعون من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قاموا بشراء أكثر من ١٤٦ ألف تذكرة، والسعويون في المرتبة الثالثة بأكثر من ١٢٣ ألف تذكرة حتى فجر اليوم الأربعاء.

وجاءت أكثر المباريات استقطاباً ومبيعاً للتذاكر، مباراة الأرجنتين ضد المكسيك، والأرجنتين ضد السعودية، وإنجلترا ضد الولايات المتحدة، وبولندا ضد الأرجنتين، إلى جانب المباراة النهائية.

وسينطلق المونديال يوم ٢٠ نوفمبر بلقاء المجموعة الأولى بين قطر المضيفة والإكوادور، فيما ستكون المباراة الختامية في ١٨ ديسمبر المقبل، التي توقعت لها الجماهير العالمية أنها ستكون بين البرازيل والأرجنتين.

قائمة العشرة الأكثر شراءً لتذاكر كأس العالم حتى اليوم الأربعاء:

١- قطر – ٩٤٧.٨٤٦ تذكرة

٢- الولايات المتحدة الأمريكية – ١٤٦.٦١٦ تذكرة

٣- المملكة العربية السعودية – ١٢٣.٢٢٨ تذكرة

٤- المملكة المتحدة – ٩١.٦٣٢ تذكرة

٥- المكسيك – ٩١.١٣٧ تذكرة

٦- الإمارات العربية المتحدة – ٦٦.١٢٧ تذكرة

٧- الأرجنتين – ٦١.٠٨٣ تذكرة

٨- فرنسا – ٤٢.٢٨٧ تذكرة

٩- البرازيل – ٣٩.٥٤٦ تذكرة

١٠- ألمانيا – ٣٨.١١٧ تذكرة.

صحيفة سبق