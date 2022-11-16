صدامات ساخنة تنتظر القمة السودانية في مجموعات الأبطال





يترقب عُشّاق كرة القدم الأفريقية صدامات نارية في المرحلة المقبلة من دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم الحالي 2022 – 2023م، التي تقام مبارياتها بداية فبراير المقبل.

وتأهّل 16 فريقاً لمرحلة المجموعات في البطولتين، سيتم تقسيمهم إلى 4 مجموعات ويصعد لدور الثمانية، بطل ووصيف كل مجموعة، على أن يتم إجراء قرعة أخرى لتحديد مواجهات ربع النهائي.

وسرد “كووورة” في هذه السطور، بعض التفاصيل المتعلقة بقرعة البطولتين دوري الأبطال والكونفيدرالية

مُواجهات دوري الأبطال

تَأهّلَ 16 ناديًا إلى مرحلة المجموعات بدوري الأبطال، وسيكون تصنيفهم على 4 مستويات وفقاً للترتيب التراكمي للنقاط في آخر 5 مواسم بالبطولات القارية.

ويشمل التصنيف الأول، تواجد الأهلي المصري والوداد المغربي حامل اللقب، بجانب الترجي التونسي والرجاء المغربي.

كما يضم التصنيف الثاني، صن داونز الجنوب أفريقي والزمالك المصري وبيترو دي لواندا الأنجولي وحوريا الغيني.

ويضم التصنيف الثالث، سيمبا التنزاني وشباب بلوزداد وشبيبة القبائل الجزائريين والهلال السوداني، بينما يضم التصنيف الرابع فيتا كلوب الكونغولي والقطن الكاميروني والمريخ السوداني وفايبرز الأوغندي.

وتلوح في الأفق صدامات مُنتظرةٌ، على رأسها إمكانية وقوع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة، كما أن عملاقي الكرة السودانية الهلال والمريخ لديهما نفس الفرصة للوقوع في نفس المجموعة.

وتشمل مرحلة المجموعات تواجد 8 أندية سبق لها التتويج باللقب، على رأسها الأهلي الأكثر حصدًا للبطولة برصيد 10 ألقاب، بجانب الزمالك ثاني أكثر الأندية تتويجًا برصيد 5 مرات، والوداد حامل اللقب والفائز به 3 مرات، والترجي صاحب الأربعة ألقاب.

وتُوِّج الرجاء 3 مرات، بجانب فوز فيتا كلوب وشبيبة القبائل مرتين، وصن داونز مرة واحدة.

صحيفة الصيحة