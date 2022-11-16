الأرجنتين تستعرض قوتها بخماسية في شباك الإمارات





فاز منتخب الأرجنتين على نظيره الإماراتي بخماسية دون رد، مساء الأربعاء، على ملعب محمد بن زايد، في إطار استعدادات “التانجو” للمشاركة في كأس العالم.

سجل أهداف اللقاء جوليان ألفاريز وآنخيل دي ماريا “ثنائية” وليونيل ميسي وخواكين كوريا في الدقائق (17 و25 و36 و44 و60).

وأنهى “التانجو” بهذا الفوز العريض استعداده لمنافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم 2022 التي تضم أيضا السعودية والمكسيك وبولندا.

بدأ حارب عبد الله المحاولات الهجومية في اللقاء بتسديدة فوق العارضة، قبل أن يتسيد منتخب التانجو الأمور تماما.

وتقمص آنخيل دي ماريا نجم يوفنتوس الإيطالي، دور البطولة في الشوط الأول، وساهم في الأهداف الأربعة للأرجنتين.

وبدأ دي ماريا هجمة مرتدة سريعة بكرة بينية إلى ميسي، ليمهدها الأخير إلى جوليان ألفاريز ليسدد في شباك خالد عيسى بسهولة.

بعدها سجل دي ماريا هدفين، الأول من تسديدة رائعة بعد عرضية من آكونيا، والثانية حين توغل وراوغ الجميع قبل أن يسدد في الشباك.

وفي الثواني الأخيرة من الشوط الأول، لعب دي ماريا كرة إلى ميسي، ليراوغ قبل أن يسدد في المقص الأيمن، مسجلا الهدف الرابع.

مع بداية الشوط الثاني، أجرى ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين 4 تبديلات بإشراك بيتزيلا وخواكين كوريا ومولينا ومونتيل، ثم إنزو فرنانديز.

وكاد منتخب الإمارات أن يقلص النتيجة، إلا أن العارضة تصدت لتسديدة رائعة من حارب عبد الله، بعدها أمسك مارتينيز بتسديدة من عبد الله رمضان.

وجاء الرد سريعا حيث سجل كارلوس كوريا الهدف الخامس بعد تمريرة من رودريجو دي بول، بعدها بثوان أضاع “كايو كانيدو” هدفا مؤكدا للإمارات.

تحرر منتخب الإمارات ذهنيا، وتجرأ كثيرا على المرمى الأرجنتيني، حيث أضاع كايو كانيدو وعلي صالح 3 فرص محققة أمام مرمى إيمليانو مارتينيز.

أما ليونيل ميسي، فقد سدد ركلة حرة مرت بجوار القائم الأيمن لخالد عيسى، قبل أن يطلق الحكم المصري إبراهيم نور الدين صافرة نهاية البروفة الودية.

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