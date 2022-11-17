طبيب “مشلول” يدخل التاريخ بإجراء عملية جراحية لمريض





“أعتقد أن كل ما مررت به جعلني طبيباً أفضل، فأنا الآن أفهم ما يمر به المرضى أكثر من أي وقت مضى”، بهذه الكلمات بدأ الطبيب “محمد بلال” حديثه، خلال تحضيراته لإجراء أول عملية جراحية لمريض بعد إصابته بالشلل إثر تعرضه لحادث دراجة خطير في فبراير2021.

“محمد بلال”، 48 عاما، طبيب رائد في جراحة المسالك البولية، يعالج المرضى الذين يعانون من إصابات في العمود الفقري، تماما مثل تلك التي تعرض لها في حادث دراجة مميت كاد يودي بحياته، وأوقفه عن العمل لأكثر من عام.

وعلق الدكتور بلال: “أشعر بأنني محظوظ جدا، حيث لا يعود الكثيرون من حادث كارثي كهذا إلى وظيفة كهذه”.

وسيصبح محمد بلال اليوم، 17 نوفمبر 2021، أول طبيب بالمملكة المتحدة يجري عملية جراحية وهو “على كرسي متحرك معد خصيصا له” بعد إصابته بالشلل.

قال الدكتور محمد بلال إنه يحب ركوب الدراجات، فهي إحدى هواياته التي تشعره بالراحة، وبينما كان يركب دراجته ذات يوم في “ويست ميدلاندز” اصطدم بشجرة كانت قد سقطت وسط الشارع، مشيرا إلى أنه لم يستطع تجنبها.

ووصف بلال حالته عند سقوطه: “استيقظت، وحاولت أن أتحرك، لكنني لم أستطع أن أشعر بأي شيء من خصري حتى أسفل قدمي، وبما أنني أعرف إصابات العمود الفقري جيدًا، لأنني عملت في هذا المجال لسنوات عديدة، أدركت على الفور أنني مشلول، وتخيلت نفسي فورا على كرسي متحرك”.

وكانت إصابة “محمد” قد تضمنت كسرا في ظهره وكتفه وضلوعه، حيث تم نقله إلى المستشفى الجامعي في “كوفنتري” لإجراء جراحة طارئة لتثبيت عموده الفقري، واحتاج لاحقًا إلى عملية جراحية أخرى مدتها 14 ساعة.

وقال محمد: “حاولت أن أبقى إيجابيا؛ ركزت على أمر واحد، وهو أنني رجل محظوظ، وتأملت أن الأطباء سيتمكنون من إصلاح عمودي الفقري، وعرفت أنني سأتخطى هذه المرحلة”.

أمضى محمد 5 أشهر في المستشفى، لم يُسمح خلالها لزوجته إليزابيث بزيارته إلا مرة واحدة في الأسبوع لمدة ساعة فقط، كما لم يستطع رؤية أولاده لعدة أشهر بعد الحادث.

وعلق على ذلك قائلا: “كنت قلقا لأنني لم أكن أعرف كيف سيكون رد فعل أولادي عندما يرونني على كرسي متحرك لأول مرة”.

يذكر أن الدكتور محمد بلال قد عاد بداية هذا الشهر إلى مستشفى الملكة إليزابيث الذي عمل فيه منذ 11 عامًا، بعد أن خضع لساعات طويلة في جلسات إعادة التأهيل.

وقدمت “هيئة الخدمات الصحية الوطنية” في بريطانيا، كرسيا متحركا كهربائيا خاصا للدكتور محمد بلال، يأتي بمقعد “هيدروليكي” يمكن رفعه لدعمه في وضعية الوقوف، وهو الكرسي الذي سيتمكن من استخدامه عند إجراء عملية جراحية لمريض اليوم، يتوقع أن تستمر من ساعتين إلى 3 ساعات.

إرم نيوز