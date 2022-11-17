الإصابات تهدِّد فلوران وتدق ناقوس الخطر في الهلال





بات في حكم المؤكد أن يفقد فريق كرة القدم بنادي الهلال، خدمات لاعبيه الأساسيين في الفريق في الفترة القادمة وسيكون المدير الفني للهلال فلوران ابينجي في موقف محرج ولا يحسد عليه في ظل استحقاقات الفريق في الدوري الممتاز.

سنغوني يغيب 6 أسابيع

هذا وسيكون لاعب الهلال الإيفواري كلود سينغوني أول الغائبين بسبب الإصابة التي تعرض لها، حيث حدد غيابة لمدة 6 أسابيع،هذا وكشفت الوحدة الطبية بالنادي الهلال، مساء الثلاثاء الماضي، عبر الصفحة الرسمية للنادي بفيسبوك، أن كلود سينغوني أصيب بقطع جزئي في الرباط الصليبي، في الحصة التدريبية للفريق يوم الأحد الماضي.

الوحدة الطبية تكشف

وأوضح الدكتور عوض الجعلي رئيس الوحدة الطبية بنادي الهلال، أن اللاعب سينغوني خضع لفحوصات طبية اشتملت على رنين مغنطيسي وصور أشعة، وتأكدت إصابته في الرباط الصليبي، وتقرر أن يخضع لعلاج طبيعي وبرنامج تأهيلي لمدة 6 أسابيع.

تدريبات تأهيل للثلاثي

إلى ذلك كشف الطبيب في الوحدة الطبية أن جميع اللاعبين قد انتظموا في التدريبات الحالية فيما تاكد غياب الرباعي وضاح إبراهيم، وعثمان مختار ميسي، وكلاود سينغوني والملاوي جيرالد فيري جونيور والذين يخضعون -حالياً- لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الوحدة الطبية بالنادي عقب الإصابات المتفاوتة التي لحقت بهم في الفترة الماضية.

وضاح إلى القاهرة

قرر مجلس إدارة نادي الهلال أن يخضع اللاعب وضاح إلى مزيد من العناية الطبية في العاصمة المصرية القاهرة بعدما بينت الفحوصات الطبية إصابته في غضروف الظهر، الشئ الذي تحصلت (الصيحة) على تفاصيله من الوحدة الطبية في الهلال، هذا وأوضح النادي المزيد من التفاصيل، وقال: إن اللاعب وضاح سيوجد في العاصمة المصرية القاهرة برفقة شقيقه لتلقي العلاج، وذلك بعد أن عانى من آلام في الظهر،وأضاف الهلال “الوحدة الطبية تدخلت وأجرت الفحوصات اللازمة على ظهر اللاعب، وتم تشخيص وتأكيد إصابته بالغضروف، وتم منحه بعض العلاجات اللازمة”، قبل سفره للقاهرة.

فلوران تحت الضغط

هذا وسيكون المدير الفني للهلال تحت الضغط بعدما تأكد غياب الثنائي وضاح وسنغوني إلى جانب ميسي وجيرالد، حيث سواصل الثنائي الأخير تدريبات التأهيل إلى حين التأكد من تعافيهما من الإصابة وجاهزيتهما للدفع بهما في التدريبات مشاركة مع زملائهم اللاعبين إلى جانب تجهيزهم للمشاركة في مباريات الهلال في الدوري الممتاز وسيكون المدير الفني للهلال في وضع لا يحسد عليه للحصول إلى أعلى جاهزية للدفع بلاعبين بدلاء للرباعي في الفترة الحالية لإشراكهم في مباريات الدوري الممتاز.

صحيفة الصيحة