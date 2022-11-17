شاهد بالصورة.. نجمة السوشيال ميديا السودانية “منوية” تعود بإطلالة جديدة.. الجمهور يحذرها من السير على خطى الفنانة شيرين والنجمة ترد عليهم: (مستحيل)





عادت نجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة أمنية شهلى للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بعد فترة من الغياب.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد جاء ظهور نجمة السوشيال ميديا الشهيرة باسم “منوية” عبر صورة قامت بنشرها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

منوية شهلي ظهرت من خلال الصورة التي قامت بنشرها وهي ترتدي ثوب أنيق, وكانت حريصة على الرد على تعليقات متابعيها الذين وصل عددهم للمئات.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد ردت منوية على تعليق قال فيه (بس ما تبقي شرين والريد يرجعك), لترد عليه بكلمة واحدة (مستحيل).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين