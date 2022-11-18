قلق كبير يسود اتحاد كرة القدم السوداني بسبب المريخ





أعلن اتحاد كرة القدم السوداني، عن تسلّمه لقرار لجنة الاستئنافات بنادي المريخ، عبر البريد الإلكتروني والخاص، يفيد فيه ببطلان تعيين لجنة الانتخابات للجنة تسيير جديدة برئاسة أيمن المبارك.

وقال النائب الأوّل لرئيس اتحاد كرة القدم السوداني أسامة عطا المنان، الجمعة، إنّهم قلقون لما يحدث في نادي المريخ، لما ينتظره من استحقاقات كبيرة في دور المجموعات لأبطال إفريقيا.

وأضاف” نحترم القرارات التي تصدر من مؤسسات الأعضاء، وقمنا بتحويل القرار إلى اللجنة القانونية في اتحاد الكرة للدراسة والتعليق”.

وتابع” كذلك أرسلنا نسخة من القرار إلى الفيفا والكاف لوضعهم فى الصورة للاستهداء بملاحظاتهم، ومن ثم الجلوس مع جميع مكونات وقيادات نادى المريخ وبعدها سيتمّ إصدار القرار الذي يحقق مصلحة واستقرار نشاط نادى المريخ”.

والخميس، أصدرت لجنة الاستئنافات بنادي المريخ قرارًا قضى بعدم شرعية لجنة الانتخابات التي يتولى رئاستها علي البلولة.

باج نيوز