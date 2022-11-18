تفاصيل أغرب عملية سرقة.. فتح بطن سيدة وسرق كليتيها وهرب





شهدت الهند أغرب عملية سرقة حيث قام طبيب جراح مزيف بسرق كليتي سيدة ولاذ بالفرار، مما يعرض حياتها لخطر الموت ويتطلب بقاؤها على قيد الحياة زرع كلى لها، أو القيام بعملية غسيل كلى مستمر.

وكشف صحيفة india times تفاصيل الواقعة حيث قامت سونيتا ديفي (38 عاما) بزيارة الطبيب رك سينغ، لاستئصال رحمها جراحيا لكنها تركت في حالة حرجة بعد أن سرق الجراح كليتيها واختفى. وهي لم تدرك ما حدث إلا عندما ساءت حالتها بعد الجراحة وتم نقلها بسرعة إلى مستشفى في منطقة مظفربور بالهند.

وشعرت سونيتا بالرعب عندما أخبرها الأطباء بأن كليتيها قد سرقتا، وأنها ستموت إذا لم تحصل على رعاية طبية عاجلة. ومنذ ذلك الحين، تتلقى سونيتا غسيل الكلى بانتظام في مستشفى كريشنا الطبي.

وسجل رجال الشرطة شكوى ضد الجراح الذي اختفى عن الأنظار، علما أنه تبين أن تعليم الطبيب ومؤهلاته مزورة.

ودعت سونيتا “الحكومة لاعتقال الطبيب المتهم فورا”، مطالبة بكليتيها من أجل زراعتهما حتى تتمكن من البقاء على قيد الحياة.

وقال أطباء يتابعون حالة المرأة إنه إذا مر عليها يوم واحد دون علاج فلن تتمكن من العيش.

مزمز