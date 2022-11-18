“تسيير المريخ” تصدر بياناً ساخناً وتوجه اتهامات لـ”أبو جريشة”





أصدرت لجنة تسيير المريخ بياناً مساء اليوم، بشأن أموال المريخ الخاصة بقضية اللاعب سيف تيري.

وجاء في بيان النادي:

قال تعالى: {إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا} (الأحزاب 72).

إلى جماهير المريخ الوفية:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

في سبيل الحفاظ على حقوق نادي المريخ العظيم و مكتسباته، ظلت لجنة التسيير تواصل السير بخطى حثيثة نحو إستجلاء الحقيقة لتبدو واضحة جلية أمام ناظريكم دون ظلم لأحد، فيما يخص الجدل الذي ساد في موضوع التسوية الذي تم مع نادي فاركو المصري بخصوص قضية اللاعب سيف الدين مالك (تيري)، والمبالغ التي تم توريدها في حساب نادي المريخ ببنك البركة بالقاهرة، حيث تكشفت أمس (الخميس) بالوثائق الدامغة التي تسلمتها اللجنة رسميا المعلومات التالية:-

١/ بتاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٩م قام نادي فاركو بإيداع مبلغ 300،000 دولار (ثلاثمائة ألف) في حساب نادي المريخ ببنك البركة بالقاهرة.

٢/ بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢ م، تم سحب مبلغ 150،000 دولار بشيك رقم (00008403677217) بواسطة، عادل حسن احمد (عادل أبوجريشة).

٣/بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٣م ، تم سحب مبلغ 150،000 دولار بشيك رقم (00008403677218) بواسطة، عادل حسن احمد (أبوجريشة).

٤/ بموجب ما جاء بعاليه، تصبح جملة المبالغ المسحوبة من الحساب ثلاثمائة ألف دولار، هى جملة ما أودعه نادي فاركو.

٥/ معلوم يقيناً و بموجب قرارات لجنة الإنتخابات بنادي المريخ، أن أمد تكليف لجنة التسيير الأولى برئاسة حازم مصطفى إنتهى في ٢٠٢٢/٩/٢٦م.

٦/ يعتبر الإجراء الذي تم جريمة جنائية تضع جميع مرتكبيها والمحرضين عليها تحت طائلة القانون.

٧/ طلبت لجنة التسيير بعد تعيينها مباشرة كافة المعلومات وإجراء تسليم وتسلم للحسابات البنكية ودفاتر الشيكات عن طريق المدير التنفيذي السابق محمد آدم النقي، الإ أن الكابتن عادل أبوجريشة تعنت ولم يسلم العهدة التي بطرفه، وكل ما ردده عن تكليفه من قبل الرئيس السابق حازم مصطفى بسحب المبلغ بعد انتهاء أمد اللجنة وتسليمه لأموال النادي المتعلقة بمخالصة فاركو يمثل تحدٍ سافرٍ للقانون سيضع الجميع تحت طائلة التحقيق مع مطالبة نواب الرئيس السابق (محمد سيد أحمد النائب الأول، اللواء عبد الرحيم بدر الدين نائب الرئيس للشؤون الإدارية والقانونية، واللواء الجيلي أبوشامة نائب الرئيس للشؤون المالية والاستثمار الذي يدخل لملف المالي ضمن مهام تكليفه المباشرة) بتقديم افاداتهم مكتوبة وتوضيح علاقتهم بالأمر أسوة بأعضاء المجلس السابق لتطال المحاسبة جميع المتجاوزين، فحقوق المريخ لن تهدر أبداً، وكل من يثبت تورطه في هذه الجريمة سينال عقابه.

٨/ ستقوم لجنة التسيير، بالإجراءات التالية:-

أ) تعليق عضوية الأعضاء الذي شاركوا في هذه الجريمة وعرض الأمر على الجمعية العمومية بشأن إسقاط العضوية نهائياً.

ب) فتح بلاغ جنائي لدى السلطات السودانية.

٩/ كل محاولات عرقلة إجراءات التقاضي مكشوفة التفاصيل، والسعي لوضع العراقيل أمام لجنة التسيير حتى تغض الطرف عن تجاوزات الملف المالي معلومة للجميع، واللجنة تعاهد شعب المريخ بأن تعيد كل الأموال التي تم الإستيلاء عليها بغير وجه حق، كما أن الواجب الأخلاقي يحتم علينا شكر مجلس الإدارة الأسبق برئاسة آدم سوداكال على مواصلته في القضية حتى كسبها المريخ فإختلافنا في ملفات مصيرية عديدة يعلمها الكل لا يجعلنا نتجاوز الثناء في موضعه، والشكر أجزله للشيخ أحمد التازي صاحب المواقف المريخية المشهودة الذي تكفل بإعادة تسجيل سيف تيري، ووجه مكتبه بملاحقة اللاعب جنائيا عن كل التزام مهر توقيعه عليه مقابل اللعب لنادي المريخ.

أخيراً: شعب المريخ العظيم بالقانون تحسم كافة القضايا، وبكم تكتمل المسيرة، والله ولي التوفيق.

لجنة تسيير نادي المريخ

الجمعة 18 نوفمبر 2022م

الصيحة