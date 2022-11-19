بمشاركة وجوه جديدة .. صقور الجديان أمام رواندا في كلاكيت ثاني مرة





يتأهب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في الرابعة من عصر اليوم السبت 19 نوفمبر 2022م لخوض مباراته الودية الثانية أمام المنتخب الرواندي مستفيداً من نافذة الفيفا للعب الدولي خلال معسكره القصير بالعاصمة الرواندية على أرضية ملعب إستاد كيجالي في إطار استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة، بعد أن التقيا في تجربة ودية أولى مساء الخميس المنصرم انتهت بالتعادل السلبي ويستعد صقور الجديان لمواجهات نهائيات كأس الأمم الأفريقية للمحليين بالجزائر والتصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا بساحل العاج واستعد منتخبنا وأكمل تحضيراته تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة برهان تية المدير الفني لصقور الجديان وطاقمه المعاون.

طموح النتيجة الإيجابية

ويطمح “تية” إلى تحقيق نتيجة إيجابية بعد التعادل السلبي الأول مساء الخميس المنصرم على ملعب إستاد كيجالي، نتيجة تساهم في رفع معدل التصنيف الدولي والوقوف على جاهزية العناصر كمجموعة وأفراد وتحقيق الانسجام، ومن المتوقع أن يدفع برهان تية بعناصر جديدة في التوليفة الأساسية بالإضافة إلى بعض العناصر التي واجهت المنتخب الرواندي مساء الخميس.

ختام التحضيرات بملعب المباراة

وكان برهان تية المدير الفني لصقور الجديان اختتم التحضيرات لمواجهة اليوم بمران خفيف استمر لمدة ساعة أمس، على إستاد كيجالي مسرح اللقاء وضع خلاله اللمسات الأخيرة والخطة الفنية لنزال المنتخب الرواندي الودي قبل الإقلاع إلى مطار الخرطوم، وشارك في المران اللاعبون الذين لم يظهروا خلال التجربة الودية الأولى بينما تم منح راحة للاعبين الذين أدوا المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

البعثة تعود إلى الخرطوم غدًا

تتوجه بعثة منتخبنا الوطني إلى الخرطوم عبر الخطوط الإثيوبية في الساعات الأولى لصباح يوم غدٍ الأحد بعد الفراغ من أداء التجربة الودية الثانية امام المنتخب الرواندي مستفيداً من نافذة الفيفا للعب الدولي في إطار استعدادات منتخبنا الدولي للاستحقاقات المقبلة.

صقور الجديان بالأحمر والرواندي بالأزرق

انعقد الاجتماع الفني بمقر اتحاد الكرة الرواندي، ترتيباً لمباراة منتخبنا الودية التي يحل فيها ضيفاً على نظيره الرواندي، بحضور الأستاذ ياسر الجعلي المدير الإداري لمنتخبنا والأمين العام للاتحاد الرواندي والسيد جاكسون بريور المدير الإداري للمنتخب الرواندي, ممثل الاتحاد الرواندي, ممثل الحكام, أعضاء اللجنة المنظمة بالاتحاد الرواندي ومراقب المباراة، وتقرر أن يرتدي صقور الجديان القمصان الحمراء بينما يتوشح الرواندي بالأزرق وتنطلق المباراة في الساعة الرابعة من عصر السبت 19 نوفمبر 2022م.

صحيفة الصيحة