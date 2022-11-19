بنزيما يحبط فرنسا قبل ساعات من انطلاق المونديال





حصل منتخب فرنسا على دفعة قوية قبل أيام من مواجهة أستراليا، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم، المقرر انطلاقه غدًا الأحد.

ووفقًا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن التحسن ظهر بشكل واضح على حالة رافاييل فاران، مدافع الديوك، عقب خوضه لمران فردي، أمس الجمعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن فاران تواجد بالفعل في المران الجماعي بالأمس لمدة 15 دقيقة، وتدرب بالكرة، وهناك تفاؤل كبير حول مشاركته في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، اليوم السبت.

وأوضحت أنه لا يوجد تفاؤل مماثل بشأن حالة كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، وإمكانية تعافيه قبل مباراة أستراليا.

وذكرت أن رغم تصريحات ممثلي بنزيما والمقربين منه بأن إصابته ليست خطيرة، لكن الحقيقة أن الأعراض لا تتحسن حتى الآن منذ انضمامه إلى منتخب فرنسا.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها أن الجهاز الطبي لمنتخب فرنسا، يعجز عن إيجاد تشخيص دقيق لإصابة بنزيما، وأن الحالة البدنية لنجم ريال مدريد تبقى لغزًا كبيرًا.

وتلعب فرنسا ضمن المجموعة الرابعة، والتي تضم أستراليا والدانمارك، وتونس.. على أن يفتتح الديوك مشوارهم في المونديال بمواجهة أستراليا الثلاثاء المقبل.

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