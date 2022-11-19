اتحاد الكرة السوداني يحسم جدل انتخابات نادي المريخ





بحسب ما أشار النائب الأوّل للاتحاد السوداني لكرة القدم.

أعلن اتحاد كرة القدم السوداني، عن قيام انتخابات نادي المريخ في موعدها المحدّد مسبقًا وهو الثلاثين من ديسمبر المقبل.

وقال النائب الأوّل باتحاد كرة القدم السوداني، أسامة عطا المنان، في تدوينة على صفحته الرسمية، السبت، إنّهم تسلّموا خطابًا جديدًا من لجنة الاستئنافات، أفاد بقبول طلب المراجعة الذي تقدّمت به لجنة الانتخابات، وإنّه تمّ إلغاء قرار لجنة الاستئنافات الانتخابية.

وأشار إلى أنّه تمّ إرسال القرار إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم”فيفا”، والاتحاد الإفريقي لكرة القدم”كاف”، لتعريفهم بالمستجدات لوضعهم فى الصورة.

وتابع”سلّمنا اللجنة القانونية نسخةً من القرار مع التأكيد بأنّ الوضع سيبقى كما هو عليه بنادى المريخ قبل إصدار القرار الذى تمّ إلغائه”.

باج نيوز