بالفيديو.. “مشعوذ باكستاني” يستعرض إخراج جن من جسد أحد الأشخاص ويثير الجدل





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشيخ شهير في باكستان، وهو يخرج جن من أحد الأشخاص بطريقة أثارت استغراب المتابعين.

وظهر في الفيديو المعالج الشهير، وهو يضع يده على أحد الأشخاص، الذي ظل يصرخ بقوة ويُمسكه أحد الأشخاص، حتى وضع المعالج يده على رأسه مرة أخرى فصمت وعاد وعيه.

وكان هناك العشرات في الانتظار، يبدو أنهم ينتظرون دورهم في العلاج، في حين علق المتابعون على المقطع بأنه تمثيلي وغير مقنع واستغربوا من تواجد هذا العدد من الناس، فيما وصف آخرون أن هذا من الدجل واتفاق مفضوح من إجل إيهام السذج والبسطاء من الناس بهدف الحصول على المال بأي طريقة.

هذا شيخ مشهور في باكستان يطلع الجن من الناس بهذي الطريقه. pic.twitter.com/nufLIn3AX9 — الكوتش (@3m__1) November 19, 2022

صحيفة المرصد