الاستئنافات الانتخابية تلغي قرار بطلان شرعية لجنة الانتخابات





عقدت لجنة الاستئنافات الانتخابية بالمريخ، اجتماعاً جديداً مساء الجمعة بحضور ثلاثة من أعضاء اللجنة الخمسة للفصل في طلب المُراجعة المقدم من لجنة الانتخابات ضد قرار إبطال شرعيتها.

وقبلت اللجنة طلب المراجعة الذي قدّمته لجنة الانتخابات.. وتراجعت عن قرارها السابق القاضي بعدم شرعية لجنة الانتخابات وقرّرت رفض الطعن السابق المقدم من عضو الجمعية العمومية “نصر الدين أبو شاكوش” لعدم اختصاص لجنة الاستئنافات الانتخابية التي قبلت الطعن في وقت سابق. وبالتالي أعلنت لجنة الانتخابات استمرار إجراءات الجمعية العمومية القادمة كما هو محدد لها.

كما أنّ القرار الجديد أعاد لجنة التسيير بقيادة أيمن أبو جيبين، لمواصلة مهامها الإدارية.

صحيفة الصيحة