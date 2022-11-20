بالفيديو.. محمد صلاح يرفض مصافحة امرأة أثناء استلامه جائزة بالكويت.. وهكذا جاءت ردة فعلها





أظهر مقطع فيديو رفض اللاعب المصري محمد صلاح، مصافحة سيدة خلال تسلمه جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر وبلجيكا الودية التي أقيمت يوم الجمعة الماضية بالكويت.

وبينما كان اللاعب متوجها لاستلام جائزة أفضل لاعب في المباراة، ومع مصافحته رجلين من اللجنة المنظمة للمباراة، مدت سيدة كانت تقف بجوارها يدها لمصافحته لكنه لم يصافحها، واتخذ مكانه لالتقاط صورة الجائزة.

وبدت السيدة في موقف بالغ الحرج، وهو ما ظهر على ملامحها التي تغيرت لكنها حاولت الثبات النفسي.

سحبه محمد صلاح ع المضيفه pic.twitter.com/zeMDwceJCM — البلوي Albwlui (@Ezil112) November 19, 2022

صحيفة المرصد