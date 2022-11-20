الهلال يُدشِّن ملعبه الرديف عبر تدريبات الشباب





أعلن نادي الهلال عن ضربة البداية لتدشين الملعب الرديف بعد عدة أشهر من العمل.

ويهدف نادي الهلال الأعمال الإنشائية في الملعب الرديف لتطوير بنيته التحتية، وتخفيف الضغط عن الملعب الرئيسي.

وقال النادي خلال منشور له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مساء الجمعة، إنّه سيتم تدشين الملعب الرديف بحصة تدريبية لفريق الشباب.

ويقع الملعب الرديف لفريق الهلال في الناحية الغربية للإستاد، وكان العمل قد بدأ من يوم 6 فبراير 2022.

وأضاف النادي الأزرق أنّ أرضية الملعب الرديف وصلت أقصى مرحلة من الجاهزية، لاستيعاب الحصص التدريبية.

وأوضح نادي الهلال ان شركة متخصصة في النجيل، وقفت على مراحل التركيب والتسميد والنظافة وجميع المعالجات المتعلقة بالتُّربة والعُشب.

صحيفة الصيحة