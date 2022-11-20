توقعات الإرصاد: ارتفاع درجات الحرارة بشقيها تدريجياً ليشمل معظم أنحاء البلاد





توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية وحدة الإنذارأن ترتفع درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى ارتفاعاً تدريجياً ليشمل معظم أنحاء البلاد خلال فترة الـ 24 ساعة القادمة، وتوقعات بنشاط الرياح المثيرة للغبار والأتربة في ولاية البحر الأحمر وغرب البلاد.

وأوضحت هيئة الإرصاد أن من أهم معالم الطقس اليوم منخفض السودان الحراري، مرتفع جوي يتمركز في شمال افريقيا يمتد حتى شمال ‘ أواسط وغرب البلاد.

وذكرت هيئة الإرصاد أن أعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 39°م في مدينة أبونعامة، وأدنى درجة حرارة متوقعة صباح الغد 10 °م في مدينة الفاشر، وكانت أعلى درجة حرارة سُجلت ليوم أمس 39 °م بمدينة أبونعامة وأدناها 10°سُجلت صباح اليوم بمدينة الفاشر.

ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة في أجزاء متفرقة من جنوب شرق ولاية النيل الأزرق، كما توقعت هيئة الإرصاد هطول أمطار خفيفة الى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولاية البحر الأحمر.

سونا