ريكاردو يخطط لعودة قوية للمريخ في الدوري الممتاز





يختتم فريق كرة القدم بنادي المريخ تحضيراته استعداداً لمباراته المقررة يوم الثلاثاء أمام هلال الساحل لحساب الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز، حيث أدى الفريق مرانه الأساسي استعدادًا للمواجهة المهمة التي ستجمعه بمنافس يماثله في التراجع الفني خلال الفترة الماضية خاصة في الدوري الممتاز، هذا واكتفى البرازيلي ريكاردو بالتدريبات فقط دون أن المغامرة بأداء تجارب تحضيرية إعدادية بعد خلافته للتونسي غازي الغرايري ووجه البرازيلي تركيزه على الجوانب البدنية، بعد تأكيده القاطع من معاناة حقيقية للاعبين بدنياً ويسعى ريكاردو إلى العودة بالفريق إلى قمة الجاهزية لخوض المباريات القادمة.

صحيفة الصيحة