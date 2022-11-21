الهلال يجري مرانه الختامي لمواجهة حي العرب في الممتاز





واصل فريق الكرة بنادي الهلال في تدريباته لمواجهة حي العرب بورتسودان المُقرر لها يوم الثلاثاء في الدوري الممتاز تحت إشراف المدير الفني فلوران اينجي، والطاقم المعاون له،حيث أدى الهلال مرانه الرئيس أمس، وسط متابعة من جميع اللاعبين وبمشاركتهم عدا لاعبي المنتخب الوطني الموجودين مع المنتخب في رواندا إلى جانب اللاعبين المصابين الذين يخضعون إلى تدريبات تأهيل خاصة وجلسات طبية تحليلية متقدمة،هذا وسيختتم الإعداد اليوم وسيلقي المدرب النظرة الأخيرة على التشكيلة التي سيدفع بها في مواجهة حي العرب في الدوري الممتاز،إلى ذلك انتظم اللاعبون في معسكر مقفول بفندق النادي معلنين حالة الطوارئ لما تبقى من مباريات في الممتاز.

وقرَّر القطاع الرياضي بنادي الهلال تحويل تدريبات فريق كرة القدم الأول بالنادي إلى الملعب الرديف الذي تم افتتاحه مؤخراً وذلك لتخفيف الضغط على الملعب الرئيس والذي يستقبل مبارياته المختلفة، حيث سيقوم الهلال بتحويل تدريباته عقب مباراته أمام حي العرب بورتسودان المقررة في يوم الثلاثاء إلى الملعب الرديف ليتيح الفرصة للقائمين على الأمر بإجراء عمليات صيانة وإعادة تأهيل لأرضية الملعب فضلاً عن بعض الأعمال بمرافق الإستاد الأخرى ليكون جاهزاً لاستقبال المباريات المحلية والقارية.

صحيفة الصيحة