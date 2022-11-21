شكوى لدى اتحاد الكرة ضد لاعبين في القمة





تفيد متابعات (المصادر)، أن أحد وسطاء اللاعبين المعتمدين لدى الاتحاد السوداني لكرة القدم، تقدم بشكوى للاتحاد ضد مهاجمين كبيرين في فريقي القمة الهلال وحارس والمريخ وبحسب ما تحصل عليه (الصيحة)، أكمل “مجدي الصديق مصطفى” الوسيط المعتمد لدى الاتحاد السوداني لكرة القدم وإجراءات الشكوى ضد “جون مانو” مهاجم نادي الهلال و”جرس كافي” حارس مرمى المريخ، مشيراً فيها لتعاقده مع مهاجم الهلال في “مايو 2021م” ومع حارس المريخ في “أغسطس 2021م” لتسويقهما داخلياً وخارجياً، لكن الثنائي وقعا للهلال والمريخ دون الرجوع إليه وانتهكا بذلك حقوقه التي تكفلها له لائحة الوسطاء وتم إرسال صورة من الشكوى ضد “جون مانو” لنادي الهلال، وصورة من الشكوى ضد “جرس كافي” لنادي المريخ، مع إرسال صورة منها للاعبين.

صحيفة الصيحة