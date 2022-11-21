بالفيديو.. بعد الهجوم عليها بسبب تشبهها بـ “شاكيرا”.. ميريام فارس تخرج عن صمتها وتكشف مفاجآت بشأن أغنية مونديال قطر





كشفت النجمة اللبنانية ميريام فارس بعضا من كواليس مشاركتها في أغنية ” Tukoh Taka ” التي تم عرضها في كأس العالم، مؤكدة أن المشروع استغرق 5 سنوات للتحضير، نفذت فيه أغنيتين، إلا أنها كانت مقتنعة بـ Tukoh Taka.

وأضافت رداً على الانتقادات، أنها قامت بتلحين الجزء العربي من الأغنية التي ستشارك ضمن أغان أخرى رسمية في افتتاح هذا الحدث المهم، ووزعته أيضا، بحيث انتقت كل الآلات العربية والشرقية في حين قامت أختها بكتابة الكلمات، وأضافت ميريام مصطلحات مثل: “سلام عليكم”.

وتابعت: أن رسالتها من إضافة السلام باللغة العربية تكمن بأن الفنانين دعاة سلام في أي مكان يذهبون إليه، ولم تكن مجرد تحية، لافتة إلى أنها أرادت جمع كل العالم للحضور إلى الشرق الأوسط.

أتى كلام المغنية اللبنانية بعد هجوم واسع تعرّضت له بعد انتشار المقطع الترويجي لأغنية Tukoh Taka، حيث اعتبرها البعض تقليداً واضحاً لأسلوب النجمة الكولومبية شاكيرا التي أدت أغنية كأس العالم عام 2010، من ناحية الغناء والرقص وكذلك الشعر والملابس.

💫 #ميريام_فارس تشارك بعض التفاصيل عن توكو تاكا، المشروع الذي استغرق 5 سنوات من التحضيرات 👏👏 "عملت اللحن العربي واخترت كلمات لأوصل رسالة مثل سلام عليكم ويلا سوا" @myriamfares pic.twitter.com/1vr1Y7dy1g — ET بالعربي (@ETbilArabi) November 19, 2022

صحيفة المرصد