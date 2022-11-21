منتخب إنجلترا يمزق شباك إيران





استهل المنتخب الإنجليزي مشواره في بطولة كأس العالم 2022، بأفضل طريقة ممكنة، عندما تغلب على نظيره الإيراني 6-2 مساء الإثنين، على ستاد خليفة، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وأحرز أهداف إنجلترا كل من جود بيلينجهام (45) وبوكايو ساكا (43 و62) ورحيم سترلينج (45+1) وماركوس راشفورد (71) وجاك جريليش (90)، فيما سجل مهدي طارمي هدفي إيران (65 و90+12).

وحصل المنتخب الإنجليزي على 3 نقاط ثمينة، تمنحه صدارة المجموعة ولو بشكل مؤقت، قبل المواجهة الثانية بين الولايات المتحدة وويلز مساء اليوم أيضا.

واعتمد مدرب المنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت، على طريقة اللعب 4-3-3، حيث وقف جون ستونز إلى جانب هاري ماجواير في عمق الخط الخلفي، بإسناد من الظهيرين كيران تريبييه ولوك شاو، وأدى ديكلان رايس دور لاعب الإرتكاز، فيما وقف أمامه جود بيلينجهام ومايسون مونت، خلف ثلاثي الهجوم المكون من بوكايو ساكا ورحيك سترلينج وهاري كين.

في الجهة المقابلة، لجأ مدرب إيران كارلوس كيروس، إلى طريقة اللعب 5-4-1، حيث تكون الخط الخلفي من صادق محرمي ورضا باه جشمي وماجد حسيني ومرتضى بورعلي جانجي وميلاد محمدي، وعلى الجناحين وقف كل من علي رضا جاهانباخش وأحمد نور الله، مقابل تمركز إحسان حجي صافي وعلي كريمي، في وقت وقف فيه مهدي طارمي وحيدا في الخط الأمامي.

وطالب المنتخب الإنجليزي بركلة جزاء في الدقيقة الثالثة بعد تعرض ماجواير للمسك داخل المنطفة، لكن الحكم لم يعلن شيئا.

ونفذ المنتخب الإنجليزي ركلة حرة بذكاء، ليرفع كين الكرة من الناحية اليمنى، ويحاول الحارس الإيراني إبعادها، لكنها وصلت إلى ماجواير الذي هز الشباك الجانبية من الخارج في الدقيقة الثامنة، وتوقف اللعب لأكثر من 5 دقائق بعدما اضطدم الحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند بوجهه في زميل له.

ولم يتمكن بيرانفاند من إكمال اللقاء، ليدخل مكانه الحارس البديل حسين حسيني، ووصلت الكرة إلى ساكا في الناحية اليمنى، لكن الحارس حسيني سيطر على تسديدته اليسارية الضعيفة في الدقيقة 27.

وسنحت فرصة خطيرة للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 32، عندما نفذ تريبييه ركلة ركنية، تابعها ماجواير برأسه لترتد من العارضة.

وتمكنت انجلترا من افتتاح التسجيل في الدقيقة 35، عندما رفع لو شاو عرضية أنيقة من الناحية لبيسرى، تابعها بيليجهام رأسية بأناقة في الشباك.

وسرعان ما أضافت انجلترا الهدف الثاني في الدقيقة 43، عندما وصلت الكرة إلى من ركلة ركنية إلى ماجواير، الذي وجهها برأسه ناحية ساكا، فسددها نصف طائرة من مشارف منطقة الجزاء لتعانق الشباك.

ولم يتأخر المنتخب الإنجليزي في إضافة الهدف الثالث بالدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، عندما عكس كين كرة عرضية منخفضة من الناحية اليمنى، وضع سترلينج قدمه أمامها ليدكها في الشباك.

واحتسب الحكم 14 دقيقة كوقت بدل الضائع دون أن تسفر عن شيء باستثناء فرصة إيرانية وصلت من خلالها الكرة إلى محمدي الذي سددها مباشرة من الناحية اليمنى فوق المرمى الإنجليزي.

حاول المنتخب الإيراني تغيير المجريات مع بداية الشوط الثاني من خلال 3 تبديلات، في محاولة لدعم المهاجم المعزول طارمي، لكن انجلترا تمكن من تعزيز تقدها بهدف رابع في الدقيقة 62، عندما حصل ساكا على الكرة من سترلينج، ليراوغ ثم يسدد كرة زاحفة مرت من الجميع واستقرت في الشباك.

وقلصت إيران النتيجة في الدقيقة 56، عبر طارمي الذي استم كرة بينية من البديل غوليزاده، قبل أن يسدد في سقف الشباك.

وأقدم الإنجليز على 4 تبديلات دفعة واحدة، فتمكن ماركوس راشفورد من إجراز الهدف الخامس لبلاده في الدقيقة 71، عندما حصل على تمريرة من كين، ليتخلص من محرمي في اللمسة الاولى، ويسدد الثاني كرة منخفضة في الزاوية السفلى.

ومن هجمة مرتدة، مرر نور الله الكرة إلى طارمي، الذي سدد وسط ضغط من البديل إريك داير فوق المرمى بالدقيقة 77.

وانطلق راشفورد من الجناح الأيمن، قبل أن يقدم فاصلا جميلا من المرواغة، ثم يسدد كرة لترتد من الدفاع في الدقيقة 82.

وجاء الهدف السادس في الدقيقة الأخيرة، عندما حصل البديل كالوم ويلسون، على كرة بينية انفرد من خلالها بالمرمى، لكنها مرر بدلا من التسديد إلى البديل الآخر جاك جريليش الذي وضعها بسهولة في الشباك.

وكاد البديل سيردار أزمون يسجل هدفا لإيران في الوقت بدل الضائع، يسد أنه أصاب العارضة بعد انفراده بالحارس.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لإيران بعد الاحتكام لتقنية الفار، سجل منها طارمي هدف فريقه الثاني في الدقيقة 90+13.

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