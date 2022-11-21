حسن شاكوش: أنا المطرب المصري الوحيد اللي هغني في كأس العالم





قال المطرب حسن شاكوش إن معظم حفلات المطربين المقرر إقامتها خلال هذه الفترة في قطر ليست ضمن فعاليات كأس العالم لقطر عام 2022.

وقال “شاكوش” في تصريح خاص لـ”فيتو”:” أنا المطرب المصري الوحيد الذي اختاره الفيفا للمشاركة في فعاليات كأس العالم في قطر لعام 2022″.

حسن شاكوش

وأضاف “شاكوش” قائلا:” مش أي مطرب رايح يغني في قطر يبقي تبع كأس العالم، في ناس كتير رايحة تحيي حفلات في مطاعم وأماكن تانية دول مش تبع كأس العالم”.

وأكمل حسن شاكوش قائلا:” اتحاد الفيفا اختاروني واختاروا المطربين الأكثر شهرة ومشاهدة واستماعا ومتابعات للمشاركة في فعاليات كأس العالم “.

و تابع:” الناس كانت مفكرة أني هغني في حفل افتتاح كأس العالم ولكن أنا هغني في حفل ضمن فعاليات كأس العالم ومن المقرر إقامتها يوم 12 ديسمبر المقبل. ”

بوابة فيتو