شاهد بالصورة.. مواطن قطري ينبهر ويعلن “انبراشه” في مذيعة سودانية حسناء أثناء تغطيتها حفل افتتاح كأس العالم





تناقلت صفحات عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والسوشيال ميديا صورة لمذيعة سودانية وصفها الجمهور بالحسناء أثناء تواجدها في قطر.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهرت الصورة المتداولة بغزارة المذيعة السودانية فاطمة كباشي وهي تقوم بتغطية حفل افتتاح كأس العالم الذي يجرى هذه الأيام بالعاصمة القطرية الدوحة.

فاطمة والتي أطلق عليها الجمهور لقب المذيعة الحسناء سافرت للدوحة لنقل الحدث لصالح إحدى الاذاعات السودانية الخاصة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد أظهرت الصورة أحد القطريين وهو ينظر في وجه المذيعة السودانية وهو يحاورها ما فسره جمهور مواقع التواصل بانبهار المشجع بالمذيعة و”انبراشه” فيها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين