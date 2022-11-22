بالفيديو.. مشجعان يبحثان عن “البيرة ” ويتفاجآن بدخول قصر شيخ قطري !





كشف اثنان من مشجعي إنجلترا عن استضافة ابن أحد مشايخ قطر لهما في قصره بالدوحة.

وأشار أليكس سوليفان وصديقه المعروف باسم “جون” إلى أنهما كانا يبحثان عن البيرة، وانتهى بهم الأمر لاستضافتهما في قصر فخم بعدما وصلا إليه بالصدفه. حسب “مترو”

في أحد مقاطع الفيديو ، يمكن رؤية أليكس جالسًا في الخارج تحت الأضواء الكاشفة بجوار ما يبدو أنه مجموعة من شباك كرة القدم مع مجموعة من الرجال يرتدون الثياب القطرية التقليدية.

وقال جون: “التقينا الليلة الماضية بأحد أبناء المشايخ، واستضافنا في القصر، وكان يوجد ألعاب إلكترونية، وأسد صغير، ثم أخذنا في سيارته لتوصيلنا إلى مقر إقامتنا في الدوحة”. وتابع :”لقد جعلونا موضع ترحيب كبير، لا يوجد أفضل من هذا.”

صحيفة المرصد