شاهد بالفيديو.. مصحوباً بفرقة موسيقية وبتناغم كبير.. جمهور عطبرة يخطف الأضواء وينال الاشادات بتغنيه بأروع الأغنيات السودانية من المدرجات الشعبية أثناء إحدى مباريات الدوري





خطف جمهور كرة القدم بمدينة عطبرة شمالي السودان الأنظار على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا خلال الأيام الماضية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر مقطع فيديو واسع الانتشار على وسائل التواصل الاجتماعية الجمهور الحاضر داخل ملعب استاد عطبرة أثناء سير إحدى مباريات الدوري.

حيث تغنى الجمهور الذي صاحبته فرقة موسيقية من على المدرجات الشعبية بأوع الأغنيات السودانية (أسأل نفسك) للفنان زكي عبد الكريم والتي صاغ كلماتها الشاعر الراحل محمد علي أبو قطاطي.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد أشاد رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال تعليقاتهم بجمهور مدينة عطبرة الذي تم وصفه بالراقي والذواق للفن.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين