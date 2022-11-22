هاني شاكر: مباراة ناريخية وأداء رجولى للسعودية أمام الأرجنتين





عبر أمير الغناء العربي الفنان الكبير هاني شاكر عن سعادته بفوز المنتخب السعودي على منتخب الأرجنتين بكأس العالم لعام 2022.

وكتب “هاني شاكر” عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” قائلًا: منتخب السعودية قدم ماتشا عالميا مليون مبروك لكل سعودي وكل عربي أداء رجولي”.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، علق اليوم الثلاثاء على الفوز السعودي على الأرجنتين في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن منافسات كأس العالم بقطر.

الفيفا

وقال الفيفا إن فوز السعودية على الأرجنتين واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ كأس العالم.

وفاز منتخب السعودية على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي جمعت المنتخبين على استاد لوسيل في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم – قطر 2022.

وسجل ليونيل ميسي هدف منتخب الأرجنتين من ركلة جزاء سددها على يمين العويس حارس مرمى المنتخب السعودي في الدقيقة 10 من عمر المباراة وتعادل صالح الشهري في الدقيقة 48 بعد تسديدة قوية بقدمه اليسرى وبعدها بخمس دقائق ضاعف سالم الدوسري النتيجة للأخضر بعد تسديدة قوية سكنت مارتينيز، لتنتهي المباراة بنتيجة 2 / 1 لصالح السعودية.

أحداث المباراة

وكاد ليونيل ميسي أن يسجل الهدف الأول مبكرا في الدقيقة الثانية عن طريق تسديدة أرضية ولكن تصدى لها محمد عويس حارس مرمى المنتخب السعودي.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للأرجنتين بعد الرجوع لتقنية الفيديو ليسددها ليونيل ميسي ويسجل الهدف الأول للأرجنتين في الدقيقة 10.

بوابة فيتو