منذ شهرين شعبة اللحوم: توقف صادر اللحوم عبر البرادات دون حل للمشكلة





أكد رئيس شعبة مصدري اللحوم، د. خالد المقبول، توقف صادر اللحوم بالبرادات عبر ميناء سواكن للسعودية ودول الخليج، نتيجة للخلاف بين إدارة الميناء والجمارك، وقال لـ(السوداني)، إن كل جهة لا تزال (متمترسة في مكانها وأي زول شايف نفسه كبير)، لا يهتمون بالصادر البلاد، موضحاً أن هذه البرادات تذهب لمصر دون معوقات، بينما يظل الإشكال في ميناء سواكن مستمراً، لافتاً إلى أن الجزء الأكبر من صادر اللحوم للسعودية ودول الخليج يعتمد على البرادات، بينما هنالك كميات قليلة تصدر عبر الشحن الجوي، مشيراً الى مضي شهرين على توقف صادر اللحوم، والمصدرون في انتظار الحل لهذا المشكلة.

الخرطوم : ابتهاج متوكل

صحيفة السوداني