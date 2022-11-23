شاهد بالصورة.. بعد أن ذهب لمتابعة كأس العالم في قطر..زوجة فنان سوداني شهير تفاجئ زوجها..تقتحم “اللايف” وتطلب منه الابتعاد عن (جكس ) وحسناوات الأرجنتين





رصدت صفحة تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعليق طريف أرسلته زوجة فنان سوداني لزوجها أثناء مشاهدته مباراة السعودية والأرجنتين من المدرجات.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد بدأت الواقعة الطريفة التي رصدتها الصفحة الشهيرة بإطلالة الفنان السوداني الشهير محمد الريان على أصدقائه ومتابعي صفحته بفيديو لايف من المدرجات.

وظهر الريان خلال الفيديو المباشر الذي قام ببثه من داخل ملعب المباراة وحظي اللايف بمتابعات كبيرة وتعليقات أكبر من قبل متابعيه.

ووفقاً لرصد محرر موقع النيلين فقد فاجأت زوجة الفنان الشهير زوجها باقتحامها البث المباشر وكتابة تعليق تطالبه من خلاله بالابتعاد عن حسناوات الأرجنتين, حيث كتبت له: (أبعد من الجكس الوراك ده).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين